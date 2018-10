Enrique: Peptalk in plaats van donderpreek na wanvertoning

Ook al stond Spanje gisteravond in Sevilla met 3-0 achter. ,,De eerste helft was een wanvertoning. Normaal gesproken zou ik de spelers hebben afgebrand in de kleedkamer, maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben positief gebleven en heb ze moed ingesproken'', vertelde Enrique na de wedstrijd.



De tweede helft verliep inderdaad een stuk beter voor de thuisploeg, maar de doelpunten van Paco Alcacer en Sergio Ramos konden een 3-2-nederlaag niet voorkomen. De Spaanse fans begeleidden de internationals bij het verlaten van het veld met boegeroep.



,,Als onze tweede goal wat eerder was gevallen, was er zeker nog een derde gekomen. Er zijn momenteel meer toplanden die het moeilijk hebben, dat heb ik de spelers gezegd in de rust. Ik wist dat kritiek op hun slechte spel niet zou helpen, maar wel een peptalk'', aldus Enrique, die zijn eerste nederlaag als bondscoach incasseerde.