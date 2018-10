Eredivisie-topscorer Peterson voor het eerst bij Zweedse selectie

Als de in Göteborg opgeroeide Peterson zijn trainer Frank Wormuth ziet, valt hij hem in de armen: „Dank je, zonder jou was dit niet gelukt.” De aanvaller vervolgt: „Voor mijn moeder, vrienden en vriendin is dit een heel trots moment. Ik ga nog altijd om met dezelfde vrienden als op mijn vijfde. Dan droom je van zoiets, nu komt het uit.”



Peterson haalt zijn amateurclub Savedalens IF aan. „Ik was de eerste speler die naar het buitenland ging, nu de eerste in de nationale ploeg. En ik ben nog steeds diezelfde jongen, een kind van de buurt. Elke zomer train ik bij mijn oude club. Ik wil andere kinderen inspireren. Afgelopen zondag was hier een meisje van 14 uit de wijk waar ik opgeroeide, speciaal om mij te zien. Dat betekent heel veel voor me.”