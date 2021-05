Eredivisierevelatie Karlsson ontbreekt in Zweedse EK-selectie

EK-selectiesAZ-aanvaller Jesper Karlsson is niet opgenomen in de selectie van Zweden voor het komende Europees kampioenschap voetbal. De naam van de linksbuiten van de Alkmaarders ontbreekt in de groep van 26 man die dinsdag is vrijgegeven door bondscoach Janne Andersson.

Karlsson debuteerde in januari vorig jaar in de Zweedse ploeg en twee maanden geleden maakte hij ook deel uit van de groep die WK-kwalificatiewedstrijden tegen Georgië en Kosovo speelde. Bij AZ maakte hij dit seizoen indruk. In 32 competitiewedstrijden scoorde hij elf keer.

Oud-Eredivisiespelers Andreas Granqvist, Marcus Berg en Alexander Isak zitten wel in de EK-selectie. Eerder was al duidelijk dat spits Zlatan Ibrahimovic, die onlangs zijn rentree maakte als international, vanwege een blessure niet op tijd fit is voor het EK. Zweden treft in de groepsfase Spanje, Slowakije en Polen.

Axel Witsel maakt deel uit van de definitieve selectie van België voor het Europees kampioenschap, dat over een kleine maand begint. De middenvelder van Borussia Dortmund liet zich in januari aan een achillespees opereren. Hij hervatte afgelopen week de training.

,,We verwachten niets van Axel”, lichtte bondscoach Roberto Martínez zijn EK-selectie toe. ,,Dit is een beloning voor zijn werk voor de nationale ploeg. De echte beslissing zal op 11 juni genomen worden. Dan kijken we of hij fit is.”

Een opvallende afwezige in de Belgische selectie is Koen Casteels. De doelman van VfL Wolfsburg is afgevallen omdat hem een operatie wacht. ,,Het is geen beslissing op basis van talent. Hij zal na het seizoen bij zijn club onder het mes gaan”, stelde Martinez, die Marouane Fellaini opnieuw heeft gepasseerd.

Ook de naam van Pascal Struijk ontbreekt. De verdediger van Leeds United heeft nog niet besloten of hij in de toekomst voor België of Nederland wil uitkomen. België stuit in de groepsfase van het EK op Rusland (12 juni), Denemarken (17 juni) en Finland (21 juni).

De Poolse bondscoach Paulo Sousa laat Kamil Grosicki thuis voor het EK voetbal. De 32-jarige vleugelspits van West Bromwich Albion, jarenlang een vaste waarde in de nationale ploeg, heeft geen uitnodiging gekregen voor de Europese eindronde. Sousa nam wel de 17-jarige middenvelder Kacper Kozlowski op in zijn groep van 26 spelers. Grosicki speelde 83 interlands en maakte daarin 17 doelpunten. Hij deed met Polen mee aan de EK’s van 2012 en 2016 en het WK 2018.

,,Natuurlijk was het een moeilijke beslissing”, zei Sousa over het thuislaten van de routinier. ,,Kamil beschikt over veel ervaring en heeft veel bijgedragen aan de nationale ploeg. We kijken echter naar een ander ontwikkelingstraject voor deze ploeg.”



Leeftijd zegt volgens Sousa niets en daarom selecteerde hij wel tiener Kozlowski, die in maart debuteerde in het Poolse elftal. “Het gaat niet om leeftijd, maar om kwaliteit. En Kacper heeft enorm veel potentie”, aldus de Portugese bondscoach van Polen.

Kroatië vertrouwt bij het komende EK voetbal op de spelers die drie jaar geleden in Rusland de finale van het WK haalden. De 35-jarige recordinternational Luka Modric voert de selectie van bondscoach Zlatko Dalic aan. De middenvelder van Real Madrid, die al 136 interlands speelde, leidde Kroatië in 2018 naar de WK-finale en kreeg de Gouden Bal als beste speler van het toernooi. Modric werd dat jaar ook gekozen tot beste voetballer ter wereld.

Twee andere belangrijke krachten uit het elftal van toen, Ivan Rakitic en Mario Mandzukic, zijn gestopt als international. Dalic kan op het EK wel beschikken over ervaren spelers als Dejan Lovren, Domagoj Vida, Sime Vrsaljko, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic en Mateo Kovacic, die met Chelsea volgende week de finale van de Champions League speelt tegen Manchester City. Voorin moeten de doelpunten komen van onder anderen Andrej Kramaric en Ante Rebic, terwijl Dalic ook hoge verwachtingen heeft van spits Bruno Petkovic van Dinamo Zagreb.

Kroatië start het EK op 13 juni in Londen op Wembley tegen Engeland en speelt daarna op Hampden Park in Glasgow tegen Tsjechië (18 juni) en Schotland (22 juni). Dalic vindt dat er niet teveel verwacht mag worden van zijn ploeg. ,,We behoren nog steeds tot de tien beste landen van Europa, maar er zijn heel wat teams die meer kans hebben om dit EK te winnen. Voor we naar Rusland gingen, verwachtte niemand iets van ons. Nu wordt de lat wel heel hoog gelegd en zijn de verwachtingen onrealistisch.”