Erik ten Hag bekroont onverwacht droomseizoen met eerste prijs: ManUnited wint League Cup

Erik ten Hag was pas de eerste Nederlander die als manager de finale van de League Cup, tegenwoordig Carabao Cup, wist te bereiken. Ruud Gullit (1997), Guus Hiddink (2009) en Louis van Gaal (2016) waren in het verleden al succesvol in de FA Cup, maar in dat andere bekertoernooi was er dus nog nooit een Nederlandse trainer de winnaar. Daar moest vanavond verandering in komen.

Ten Hag had op Wembley wederom een basisplaats voor Wout Weghorst, ook al begon zijn ploeg midweeks tegen FC Barcelona (2-1 winst) pas te scoren toen de spits halverwege naar de kant was gehaald. Tegen Newcastle United ging Weghorst op zoek naar zijn tweede treffer in het shirt van de Red Devils, al is er in de Premier League geen defensie die vaker de nul houdt dan die van Sven Botman en co.

Volledig scherm Sven Botman in duel met Wout Weghorst. © REUTERS

Ondanks de lange afwezigheid in de schijnwerpers had Newcastle geen last van plankenkoorts. De nummer 5 van Engeland dook een aantal keren dreigend op voor het doel van United tijdens de op- en neergaande openingsfase. United zorgde er aan de andere kant via Wout Weghorst en Antony voor dat invalkeeper Loris Karius zich warm kon spelen. De derde keus, die keepte omdat Nick Pope en Martin Dúbravka niet inzetbaar waren, speelde zijn eerste wedstrijd in twee jaar tijd.

Het was uiteindelijk de rode kant van de Londense voetbaltempel die feest mocht vieren, toen Casemiro uit een vrije trap raak kopte. Niet veel later maakte Marcus Rashford er ook meteen 2-0 van. De Engelse aanvaller kreeg de bal mee van Weghorst en werkte hem via het been van Botman tegen het net. Zo leidde Manchester United halverwege comfortabel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met voormalig Willem II-aanvaller Alexander Isak binnen de lijnen ging Newcastle na rust met man en macht op jacht naar de aansluiting. De Magpies zetten United tijdens grote delen van de tweede helft onder druk en creëerden de nodige gevaarlijke situaties voor David De Gea. Meermaals lag de Spaanse sluitpost in de weg en voorkwam hij daarmee dat de andere helft van het stadion weer hoop kreeg. De aansluitingstreffer zou nooit vallen en daarmee was in een onverwacht droomseizoen de eerste prijs een feit voor Ten Hag bij Manchester United.

Zo vierde Ten Hag de bekerwinst met twee andere oud-Ajacieden

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voor United was het de eerste hoofdprijs sinds 2017, toen de Engelse grootmacht onder José Mourinho zowel de League Cup als de Europa League pakte. In die competitie is Ten Hag met zijn ploeg nu ook nog actief, net als in de FA Cup. In de Premier League staat het derde. Newcastle speelde zijn eerste bekerfinale sinds het elftal van toenmalig trainer Ruud Gullit de eindstrijd van de FA Cup verloor van United in 1999.

Van Nistelrooij feliciteert Ten Hag



Ruud van Nistelrooij is blij dat Manchester United de weg omhoog weer gevonden heeft. De trainer van PSV gaf zijn collega Erik ten Hag daarvoor de complimenten, toen hij tijdens de persconferentie na de competitiewedstrijd tegen FC Twente (3-1) hoorde dat Manchester United de League Cup had gewonnen.



,,Ik volg Manchester United op de voet”, aldus Van Nistelrooij, oud-speler van de Engelse topclub. ,,Erik heeft het uitermate goed gedaan en het op een fantastische manier opgebouwd. Je ziet dat terug in het spel en de resultaten. Het is een knap staaltje vakwerk.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.