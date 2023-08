Erik ten Hag bij Manchester United geteisterd door blessuregolf: ‘Is tegenwoordig normaal in topvoetbal’

Door blessures van Rasmus Højlund, Mason Mount, Tyrell Malacia, Luke Shaw en Harry Maguire (twijfelgeval) is het even puzzelen voor Ten Hag in aanloop naar het Premier League-duel met Nottingham Forest. Na de matige seizoensopening volgen - na het duel met Forest - met wedstrijden tegen Arsenal en koploper Brighton & Hove Albion direct belangrijke wedstrijden. „Maar dit is nu eenmaal de situatie”, reageerde Ten Hag op de persconferentie.

„Dat is tegenwoordig normaal in het topvoetbal. Je moet tot het uiterste gaan, waardoor blessures een gevolg zijn. Dat is erg teleurstellend, maar je moet ermee omgaan en een elftal samenstellen.” Topaankoop Højlund is echter weer op de weg terug. „Morgen is hij er nog niet bij, maar hij is dicht bij zijn terugkeer. Vandaag was hij voor het eerst op de teamtraining en we verwachten dat hij volgende week weer volledig mee kan doen.”

Over de ernst van de blessures van Shaw en Mount kon Ten Hag niet al te veel zeggen om privacy-redenen. „Maar ze zullen een tijdje afwezig zijn. Luke iets langer dan Mason, denk ik.” Ook Malacia is voorlopig nog niet terug. „Dat zal een paar weken duren. Maar we hebben de oplossingen. Vóór het seizoen hebben we al over dit scenario nagedacht. Je hoopt het te voorkomen, maar als het dan gebeurt, dan moet je er klaar voor zijn.”

Ten Hag speelt zaterdagmiddag om 16.00 uur tegen Nottingham Forest in de Premier League. Manchester United staat na de nederlaag tegen Tottenham Hotspur van vorige week op de twaalfde plek in de competitie.

