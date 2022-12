Erik ten Hag focust zich op volgende hoofdstuk Manchester United: ‘Cristiano Ronaldo is nu verleden tijd’

Nog twintig dagen en dan hervat Erik ten Hag met zijn Manchester United de Premier League thuis tegen Nottingham Forest. Momenteel zit hij met alle spelers die niet op het WK actief zijn op trainingskamp in Spanje. In een uitgebreid interview met het clubkanaal blikt hij terug op afgelopen halfjaar, blikt hij vooruit op de komende tijd én spreekt hij heel kort over het vertrek van Cristiano Ronaldo.

Manchester United begon de competitie uiterst moeizaam met een 2-1 nederlaag tegen Brighton en een ontluisterende verliespartij van 4-0 tegen Brentford. Volgens Ten Hag is hij daar nooit van in paniek geraakt. „Als ik iets verander, dan verander ik in de organisatie, in de manier van voetballen. En dat heeft tijd nodig. Alleen tijd krijg je niet in de top. Maar we hebben de laatste tijd wel stappen gezet. De mentaliteit is veranderd, de speelstijl is veranderd. We zijn echt gegroeid.”

De ommekeer zag de 52-jarige oefenmeester na de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Liverpool. „Dat was zeker een sleutelwedstrijd. Op dat moment kwam het geloof in de groep dat we echt partij kunnen bieden aan de grote clubs en dat we ze kunnen verslaan. Liverpool is van wereldklasse, dus als je ze verslaat, dan kan je iedereen aan.”

Ten Hag tevreden over aankopen Manchester United

Toch was er in het interview dat hij gaf tegenover het clubkanaal ook ruimte voor kritische zelfreflectie. „We zijn nog niet waar we willen zijn. Als je mee wil doen om de prijzen, dan moet het beter in diverse elementen van het voetbal. Ik denk dat we met de vijfde plek staan waar we op dit moment horen te staan.”

Manchester United haalde afgelopen zomer voor honderden miljoenen aan spelers. Onder meer Antony, Casemiro, Lisandro Martínez en Tyrell Malacia kwamen naar Manchester. Tot op heden is Ten Hag tevreden over deze aanwinsten. „We waren niet alleen op zoek naar goede voetballers, maar ook naar de juiste karakters. Naar echte winnaars. We hebben grote ambities en dan moet je volgens de hoogste standaarden werken, elke dag.”

Cristiano Ronaldo

Een van de karakters die, achteraf gezien, niet zo goed bij de club paste, was die van Cristiano Ronaldo. Beide partijen zijn onlangs per direct uit elkaar gegaan. Ten Hag hoopt daarmee een hoofdstuk te hebben afgesloten. „Hij vertrekt en is nu dus verleden tijd. We kijken graag vooruit. We willen Manchester United weer in een positie brengen dat we een prijs kunnen pakken.”

Nu de eerste landen zijn uitgeschakeld op het WK, druppelen de spelers langzaam binnen bij Manchester United. Ten Hag weet dat dat extra inspanning vereist van hem en zijn technische staf. „De spelers weten dat ze direct weer moeten focussen op het clubvoetbal na het WK. Ze moeten kunnen omgaan met het succes maar ook met de teleurstellingen. Daar moeten ze klaar voor zijn en wij moeten daarin helpen.”

