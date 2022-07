Erik ten Hag krijgt lof na eerste weken bij Manchester United: ‘Iedereen is blij met hem’

Scott McTominay merkt dat er veel is veranderd sinds Ten Hag Ajax verruilde voor Manchester United. ,,Met deze nieuwe trainer zijn er weer andere plannen en ideeën. De coach verwacht veel van de spelersgroep en laat ons in een ander systeem spelen. Iedereen is blij met de nieuwe coach. Hij heeft een fijne manier van werken’’, aldus de 25-jarige Schot tegenover Manchester United TV.

McTominay nam tijdens de gewonnen wedstrijd in Melbourne de gelijkmaker voor zijn rekening. ,,Deze wedstrijd was voor ons een goede test, Melbourne Victory is een ander soort team dan we gewend zijn. Omdat ze ver inzakten, konden we ons er moeilijk doorheen voetballen.’’