Erik ten Hag leeft mee met Donny van de Beek: ‘Het is een enorme klap voor hem’

,,Het is wat te vroeg om te zeggen dat ik de boel hier op de rit heb", zei Ten Hag bij Ziggo. ,,Maar we zitten wel in de goede richting. Er zijn nog heel veel aspecten waar we aan zullen moeten werken om succesvol te zijn. Maar dat komt, als we op deze manier verder gaan, met deze instelling vooral. Hard werken op de trainingen en tijdens de wedstrijden de juiste instelling tonen, dan komt het.”

Eerder dit seizoen hield Ten Hag Cristiano Ronaldo al buiten de selectie nadat die weigerde in te vallen en vorige week werd Marcus Rashford naar de bank verwezen omdat hij zich had verslapen. De aangehaalde discipline lijkt zijn vruchten af te werpen, zo klinkt het in Engelse media. Volgens Ten Hag moet dat allemaal niet overdreven worden.

,,Het gaat niet zozeer om de regels, maar je moet gewoon een aantal waarden hebben, normen hebben, eisen hebben, waar je aan moet voldoen", aldus de voormalig Ajax-manager. ,,Voetbal is een teamsport. Je werkt dus met elkaar en dan moet je een bepaalde discipline betrachten. Een aantal standaard dingen, daar moet je je gewoon aan houden. Doe je dat niet, dan zal je nooit succesvol zijn. Die zullen wij moeten controleren. En als de groep dat niet doet, dan doe ik het.”

Volledig scherm Donny van de Beek liep tegen Bournemouth een knieblessure op. © ANP / EPA

Donny van de Beek

Afgelopen dinsdag in de wedstrijd met Bournemouth (3-0) liep Donny van de Beek een op het oog zware knieblessure op. ,,We zijn nog bezig om het onderzoek af te sluiten", aldus Ten Hag. ,,En als we dat hebben hebben gedaan, komen we natuurlijk naar buiten. Het is een ontzettende klap voor hem, ontzettend vervelend, ook omdat hij net terug was gekomen van een blessure. En je weet dat het weer een periode duurt voor je weer in je ritme zit, op je niveau zit. En hij wordt nu weer teruggeworpen.”

Bekijk hieronder het complete interview met Erik ten Hag:

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.