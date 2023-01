Erik ten Hag maakt zich niet druk om geblesseerde backs, want: ‘Tyrell Malacia speelt grandioos’

United mist zaterdag voor het FA Cup-duel met Reading onder anderen rechtsback Diogo Dalot en waarschijnlijk linksback Luke Shaw. ,,Na de laatste training beslissing we of Shaw erbij kan zijn, maar dat is een vraagteken", aldus Ten Hag, die sinds het WK veelvuldig een beroep heeft gedaan op linksachter Tyrell Malacia (23). Ook Aaron Wan-Bissaka maakt door de blessures als rechtsback de nodige minuten.

,,We zijn tevreden met de verdediging, we hebben daar veel diepte in de selectie", aldus Ten Hag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Reading, dat uitkomt op het tweede Engelse niveau. ,,Die heb je ook nodig als je tien duels in dertig dagen speelt. En hopelijk blijven we na die periode ook veel wedstrijden spelen.”