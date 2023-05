Erik ten Hag merkt dat Manchester United weer ‘hot’ is: ‘Veel kwaliteitsspelers die zouden willen komen’

Guardiola niet bezig met revanche Manchester City, maar met halen finale: ‘Gaan die een keer bereiken en winnen’

Manchester City-coach Pep Guardiola liet maandagavond weten dat zijn ploeg niet in Madrid is voor revanche. ,,Dit is gewoon opnieuw een kans”, zei de Spanjaard, die vorig seizoen door Real Madrid werd uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League.