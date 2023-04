Erik ten Hag na echec in Sevilla met Manchester United in Europa League: ‘Dit is onaanvaardbaar’

Coach Erik ten Hag van Manchester United was na de uitschakeling in de kwartfinales van de Europa League door het Spaanse Sevilla niet te spreken over de instelling van zijn ploeg. De Nederlandse trainer miste tijdens de wedstrijd de passie en de wil om te winnen.

,,We hadden hier beter moeten zijn. Ik heb het dan niet over ons spel, maar de passie en de wil om te winnen. Sevilla ging er veel meer voor en de ploeg had de bereidheid om te winnen. Dit is onaanvaardbaar”, aldus Ten Hag.

Sevilla was voor eigen publiek met 3-0 te sterk voor Manchester United.Het eerste duel op Old Trafford was in 2-2 geëindigd. ,,Sevilla heeft niet alleen een geweldig team, maar ook de sfeer was geweldig. Er was een hele positieve energie in het stadion. Wij moeten dit beter doen”, zei Ten Hag.

Bij BT Sport toonde de United-coach zich kritisch. ,,Als je zulke fouten maakt, is het heel lastig om een wedstrijd te winnen. De sfeer mag geen verklaring zijn voor het verlies. De fans mogen verwachten dat wij hiermee om kunnen gaan", zei Ten Hag. ,,We waren niet beheerst, niet kalm genoeg. We namen verkeerde beslissingen en verloren ook de duels. We hebben veel mooie prestaties laten zien en goede overwinningen geboekt, maar nu waren we nog niet klaar voor de wedstrijd. Dat kan niet als je voor Manchester United speelt.”

Strijd om FA Cup

Hij won eerder dit seizoen de League Cup ten koste van Newcastle United. De voormalig coach van Ajax kan ook nog de FA Cup winnen. In de halve finale treft ManUnited zondag Brighton & Hove Albion. De landstitel lijkt uit zicht, maar de ploeg van Ten Hag doet nog wel volop mee om een ticket voor de Champions League volgend seizoen.

