Erik ten Hag noemt Rashford onmisbaar: ‘Hij is nodig om weer de beste club ter wereld te worden’

In de persconferentie voorafgaand aan het duel van woensdagavond met Nottingham Forest in de halve finale van de League Cup vertelt Ten Hag: ,,Rashford weet dat hij belangrijk is voor ons. Als we onze doelen willen bereiken, hebben we hem nodig. We willen het beste team worden. Eerst van Engeland, dan van Europa en dan van de wereld.”

United wil contract verlengen

Rashford verkeert in bloedvorm de laatste weken. De Engels international maakte in de periode na het WK negen doelpunten in negen wedstrijden. Zijn goede prestaties hebben de aanvaller de interesse van Paris Saint-Germain opgeleverd. Rashford ligt ‘slechts’ vast tot en met medio 2024 en dus hoopt Ten Hag dat het contract zo snel mogelijk wordt opengebroken.

Er worden gesprekken gevoerd tussen Rashford en Manchester United, maar Ten Hag kan weinig loslaten over de inhoud daarvan. ,,Het gaat om vertrouwelijke gesprekken tussen clubs en spelers. Ik denk dat hij begrijpt dat Man. United zijn club is. Dat staat voorop.”

Dat Rashford dankzij zijn goede prestaties in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, laat Ten Hag koud. Hij ziet er juist het positieve van in. ,,Ik hoop dat al onze spelers in de belangstelling komen te staan van andere clubs. Dat zou betekenen dat we goed presteren, dus daar gaan we voor.”

Ten Hag adviseert Rashford

Volgens Ten Hag is het voor Rashford het beste om bij Manchester United te blijven te spelen. ,,In deze omgeving, in dit team, denk ik dat hij zijn beste voetbal speelt", stelt de Nederlandse oefenmeester. ,,Hij wordt beter, hij werkt aan de goede dingen. Hij geeft altijd de volle 100 procent en met zijn kwaliteiten is hij belangrijk voor deze ploeg. Het team kan hem helpen om op de juiste positie te komen en om doelpunten te maken, waar hij goed in is.”

