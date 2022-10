Erik ten Hag over fout Tyrell Malacia op Europese avond ManUnited: ‘Dat is niet de reden van de wissel’

Erik ten Hag haalde Tyrell Malacia in de rust al naar de kant in het duel met Omonia Nicosia ( 2-3 zege ). De linksback van Manchester United leidde door een fout de 1-0 in van de Cyprioten. Al was dat volgens de hoofdtrainer niet de reden om zijn verdediger naar de kant te halen.

,,Het was niet dat ik per se ontevreden was over die tegengoal. Ik was gewoon niet blij met onze linkerflank bij balbezit. Dat was geen beste eerste helft", stelde Ten Hag na afloop in diverse Engelse media. Daarom haalde hij Malacia en Jadon Sancho naar de kant.

Marcus Rashford en Luke Shaw vervingen hen. ,,Ik hoopte met Marcus en Luke dat we meer beweging achter de verdediging zouden krijgen en dat is wat mij betreft geslaagd.” Rashford vertolkte met twee goals een hoofdrol en had daardoor een belangrijk aandeel in de zege van Manchester United.

Niet alleen de linkerflank was een puntje van kritiek. Ten Hag drong vooral aan op de intensiteit van zijn spelers. ,,We moeten doorgaan, onszelf verbeteren en het maximale geven, want goed is voor mij niet goed genoeg. En op dit moment zijn we absoluut nog niet zo goed”, zei hij.

Bekijk hieronder de samenvatting van Omonia Nicosia - Manchester United.

Ten Hag refereerde aan de vernedering in de derby van Manchester (6-3 verlies). ,,We hebben dat zondag gezien en we moeten het nog veel beter doen. Ik denk dat het grootste probleem is, en dat is wat we eerder in wedstrijden veel beter deden: de intensiteit”, vervolgde de trainer. ,,We moeten elke wedstrijd de intensiteit op het veld brengen. Dat was het grote verschil tussen City en United, dus dat is de eis aan onze ploeg, aan al onze spelers, daar moet iedereen verantwoordelijkheid voor nemen.”

Aankomend weekend wacht United in de Premier League de uitwedstrijd tegen Everton. United staat na zeven duels zesde in de competitie. In de Europa League heeft Ten Hag met zijn ploeg 6 punten na drie duels.

Volledig scherm Erik ten Hag baalt. De trainer van Manchester United is nog niet tevreden over zijn ploeg. © AFP

