Erik ten Hag richt zich op met Manchester United en verslaat Liverpool in zinderend duel

Trainer Erik ten Hag heeft met een geweldig optreden van Manchester United tegen Liverpool (2-1) op Old Trafford laten zien de geplaagde club nieuw leven in te kunnen blazen. Door goals van Jadon Sancho en Marcus Rashford werd de ploeg van Virgil van Dijk verslagen.

Geert Langendorff



Een mengeling van verbazing en enthousiasme maakte zich meester van de supporters op Old Trafford, toen Manchester United in de kraker tegen Liverpool misschien wel de beste prestatie van de laatste vijf jaar leverde. Na twee nederlagen op rij vond coach Erik ten Hag het juiste middel op om zijn elftal boven zichzelf te laten uitstijgen. Met agressie, energie en bewijsdrang gaven de Red Devils blijk van mentale veerkracht.



De onverwachte wederopstanding vond plaats onder grimmige omstandigheden. Voor het stadion hield een politiecordon een oog in het zeil om een protestmars tegen de familie Glazer in goede banen te leiden. De roep om het vertrek van de gehate Amerikaanse eigenaars nam uren voor de aftrap al zulke vormen aan, dat Ten Hag besloot een teambijeenkomst in het Lowry Hotel in het centrum af te zeggen. Fans dreigden hen de weg te versperren.

De presentatie van Casemiro vond in deze gespannen sfeer plaats. De Braziliaan kreeg een warm applaus, maar wist zich zichtbaar geen raad met de giftige sfeer op de tribunes. Kwam hij na gouden jaren bij Real Madrid terecht in een revolutie? In sportieve zin zorgde Ten Hag voor gefronste wenkbrauwen. Cristiano Ronaldo, aanvoerder Harry Maguire en linksback Luke Shaw verwees hij naar de reservebank.



,,We weten hoe goed Liverpool is”, lichtte de Nederlander zijn besluit toe. ,,Je moet ze onder druk blijven zetten. Dat moet vanaf het eerste fluitsignaal.” Met Marcus Rashford in de spits en Anthony Elanga op de linkervleugel gaf Manchester United meteen gas. Ten Hag gooide Tyrell Malacia in het diepe. De Rotterdammer moest in Mohamed Salah één van de rapste en gevaarlijkste aanvallers ter wereld in bedwang houden.

Malacia, overgenomen van Feyenoord, deed dit met verve. Met de Egyptenaar kende hij weinig moeite. Zijn drive om telkens langs de zijlijn mee naar voren te sprinten maakte indruk. De werklust van de gehele ploeg was voorbeeldig. Het collectief afjagen van de tegenstander liep zo voorspoedig, dat Liverpool in de verdrukking kwam. Offensief viel met name Anthony Elanga niet af te stoppen.



De snelheid van de 22-jarige Zweed bracht Liverpool continu in de problemen. Al na zeven minuten raakte hij de paal. Na ruim een kwartier gaf zijn loopwerk en assist het begin van een onwerkelijke avond. Jadon Sancho, onder de voorgangers van Ten Hag een schim van de ster bij Borussia Dortmund, controleerde de bal, speelde James Milner met een zaalvoetbaltruc uit en scoorde met een schuiver: 1-0.

Lisandro Martínez, in de Britse media uitgelachen om zijn lengte, haalde zijn gram. Naast Raphael Varane in plaats van Maguire maakte de ex-Ajacied vrijwel geen fout. Na de pauze, met een enorme dosis zelfvertrouwen als rugwind, ging Manchester United op dezelfde voet verder. Rashford, na een dip van bijna twee seizoenen ineens in bloedvorm, stal de show. Op aangeven van Anthony Martial passeerde hij keeper Alisson (2-0).



Salah scoorde nog tegen (2-1), maar voor Ten Hag kon de avond niet meer stuk. Hij bewees zijn kunde en bracht een einde aan een reeks van vernederingen.

De Haaksberger, onder druk, gaf een helder signaal van zijn kunde. Uitgerekend tegen de aartsrivaal, die in de tweede voorgaande edities liefst negen keer scoorde (4-0 en 0-5), liet Manchester United een levensteken zien.

