Erik ten Hag verklaart waarom zijn spelers massaal op opstootje doken: ‘Dit accepteren wij niet’

,,We speelde een geweldige wedstrijd", zei Ten Hag na de dertiende thuiszege op rij . ,,De eerste 70 minuten waren echt van een hoog niveau. Toen kwam dat incident en dan zie je dat de spelers van ons team echt voor elkaar opkomen. De teamsprit is echt goed en ze accepteren niet dat een speler van ons behandeld wordt zoals dat hier met Antony gebeurde. Die kan hier zwaar geblesseerd raken.”

Het was Jeffrey Schlupp die Antony na een stevige overtreding over de zijlijn werkte. Daarna volgde een hoop geduw en getrek tussen verschillende spelers van beide clubs. ,,Als team komen we voor elkaar op, maar je moet natuurlijk wel je emoties onder controle houden. Dat is heel moeilijk op zo'n moment en ik zie spelers van twee ploegen elkaar te lijf gaan. Spelers van twee ploegen gaan over de grens en dan wordt er een speler uitgepikt die rood krijgt. Dat klopt in mijn ogen niet.”