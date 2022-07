Erik ten Hag verlangt naar nieuwe spelers en krijgt wederom vragen over Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag wil bij Manchester United deze transferperiode meer versterkingen om komend seizoen mee te kunnen doen om de prijzen. Vooral voorin is de van Ajax overgekomen coach op zoek naar nieuwe spelers, om zo in een lang seizoen genoeg opties te hebben.

Toch was Ten Hag tevreden over zijn aanval en middenveld tijdens de drie duels in de voorbereiding tot nu toe. ,,Maar ik weet ook dat er dit seizoen een heleboel wedstrijden zijn, ook met het WK, dus we hebben meer opties nodig. Maar we hebben nog tijd genoeg om dat in te vullen”, aldus de nieuwe trainer van United op een persconferentie in Australië in aanloop naar een oefenduel met Aston Villa van zaterdag.

De nummer 6 van afgelopen seizoen in Engeland zou in elk geval nog bezig zijn met de komst van middenvelder Frenkie de Jong van FC Barcelona, maar vooral voorin hoopt hij dus nog op versterking. Ook omdat een langer verblijf van Cristiano Ronaldo nog altijd onzeker is. Ten Hag gaf eerder aan dat hij vertrouwen heeft op een verblijf van de Portugees, maar Engelse media melden al langere tijd dat Ronaldo weg zou willen.

Quote Ik kan niet wachten tot Ronaldo binnenkomt, dan zullen we hem integreren Erik ten Hag

,,Nee, er is geen update. De status is dezelfde als vorige week”, beantwoordde Ten Hag een vraag wanneer Ronaldo aansluit bij The Red Devils. ,,Hij is niet met ons mee vanwege persoonlijke omstandigheden. We maken plannen voor komend seizoen en Ronaldo behoort tot die plannen", zei de voormalig Ajax-coach, waarna hij te kennen gaf dat Ronaldo niet te koop is.

Manchester United start op 7 augustus het nieuwe Premier League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Of Ten Hag bezorgd is dat Ronaldo niet op tijd fit is? ,,Natuurlijk. Maar bezorgd is misschien niet het juiste woord. Ik focus me op de spelers die er zijn en die doen het heel goed. Ze zijn in goede vorm en daar zal ik me verder op focussen en dat ontwikkelen. Ik kan niet wachten tot Ronaldo binnenkomt, dan zullen we hem integreren.”

United betaalde deze zomer transfersommen van in totaal zo’n 70 miljoen euro voor de komst van verdedigers Lisandro Martínez en Tyrell Malacia van Ajax en Feyenoord. Middenvelder Christian Eriksen kwam transfervrij over van Brentford.