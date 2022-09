Erik ten Hag weet nog niet of hij zondag tegen 'taaie tegenstander’ over Antony kan beschikken

,,Antony heeft donderdag voor het eerst individueel getraind. Vrijdag en zaterdag hebben we twee groepstrainingen, daarna zal ik een beslissing nemen”, aldus Ten Hag, die na een slechte competitiestart de laatste drie duels op rij won.



Arsenal is na vijf speelronden nog zonder puntenverlies. Ten Hag: ,,Ik heb Arsenal zien spelen, het is een taaie tegenstander. Arsenal is een team dat al langer bij elkaar is, met een trainer die een duidelijke filosofie heeft. Dus voor ons is het een goede test.”