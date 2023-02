Erik ten Hag wil niet zeggen of hij sprak met Mason Greenwood: ‘Ik verwijs naar het statement’

Erik ten Hag wilt niets zeggen over de situatie van Mason Greenwood bij Manchester United. Dat zei de Nederlandse manager in aanloop naar het Premier League-duel met Crystal Palace van zaterdag.

Manchester United-speler Mason Greenwood kreeg deze week te horen dat hij niet langer vervolgd wordt voor onder meer een poging tot verkrachting. De 21-jarige aanvaller werd hier sinds januari vorig jaar van verdacht en speelde sindsdien geen wedstrijd meer voor zijn club. United liet vrijdag weten dat het nu zelf gaat kijken wat de vervolgstappen gaan zijn en tot die tijd worden er geen mededelingen gedaan.

,,Nee, niets. Ik kan er niets over zeggen. Ik verwijs naar het statement van de club", zei Ten Hag op de vraag of hij iets over Greenwood kon zeggen. Toch werd het nog twee keer geprobeerd. Zo kreeg de Nederlander de vraag of hij deel uitmaakte van het clubproces rond Greenwood. ,,Zoals ik zei: ik kan er geen commentaar op geven", aldus Ten Hag, die ook nog gevraagd werd of hij zelf met de spelers had gesproken: ,,Ik kan er écht niets over zeggen, zoals al vermeld stond in het statement.”

Focus op Crystal Palace

Over de focus van zijn spelers op het duel met Crystal Palace maakt Ten Hag zich geen zorgen. ,,We zijn altijd gefocust op de wedstrijden, maakt niet uit in wat voor situatie. Dat is onze taak. We hebben het twee weken geleden slecht gedaan tegen Crystal Palace dus die focus hebben we ook nodig.”

United en Palace stonden vorige maand ook al tegenover elkaar in de competitie. Die wedstrijd in Londen, eerder uitgesteld vanwege het overlijden van Queen Elizabeth, eindigde dankzij een zeer late gelijkmaker van de thuisclub in 1-1. Tot grote onvrede van Ten Hag. Wout Weghorst maakte in die wedstrijd zijn debuut voor de bezoekers. ,,Ik was toen niet blij met ons spel. We waren maar voor negentig procent gefocust en daardoor lieten we twee punten liggen. Morgen moet het echter beter, dat eis ik. En dan hebben we een goede kans om te winnen.”

United is de huidige nummer vier in de Premier League, met elf punten minder dan koploper Arsenal. Afgelopen woensdag plaatste de ploeg van Erik ten Hag zich voor de finale van de League Cup, nadat Nottingham Forest opnieuw werd verslagen. De tegenstander van zaterdag Crystal Palace staat op de twaalfde plaats in de Engelse competitie. Manchester United - Crystal Palace begint om 16.00 uur.

