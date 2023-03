‘Erik ten Hag wil transferrecord Manchester United verbreken voor komst Randal Kolo Muani’

Frankfurt nam Kolo Muani in 2022 over van Nantes. In de 34 officiële duels die hij tot nu toe voor de Duitse club speelde, kwam hij tot zestien doelpunten en twaalf assists. Daarmee behoort hij tot de beste aanvallers van de Bundesliga. Hij zou ook in de belangstelling staan van Paris Saint-Germain. De 24-jarige spits was afgelopen seizoen twaalf keer trefzeker namens Nantes in de Ligue 1.