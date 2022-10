Erik ten Hag ziet Cristiano Ronaldo voor laatste fluitsignaal vertrekken: ‘Laten we nu feestvieren’

Trainer Erik ten Hag wilde na de thuiszege op de Spurs niet al te veel woorden besteden aan Ronaldo. De Nederlander bevestigde wel dat CR7 geen toestemming van hem had gekregen om voor het laatste fluitsignaal te vertrekken. ,,Maar laten we nu feestvieren”, zei Ten Hag. ,,Dat andere handelen we donderdag wel af. Ik ben vooral blij met deze overwinning.”

,,Ik vind dat we groeien in het seizoen”, zei Ten Hag. ,,We doen het al veel beter aan de bal en zonder balbezit. En we leggen veel meer intensiteit in onze wedstrijden.”