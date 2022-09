Erik ten Hag ziet simpele zege Manchester United, primeur Cristiano Ronaldo in Europa League

Noord-Ier­se scholier (13) maakt debuut als voetbal­prof en breekt Brits record

Christopher Atherton is sinds gisteravond de jongste profvoetballer ooit in het Verenigd Koninkrijk. De Noord-Ierse scholier was dinsdag 13 jaar en 329 dagen oud toen hij zijn debuut maakte voor Glenavon.

14 september