Eriksen en Jørgensen terug bij Denemarken

Jørgensen ontbrak sinds het WK in de Deense selectie vanwege een voetblessure. De spits is inmiddels weer fit en scoorde afgelopen week drie keer voor Feyenoord in het bekerduel met ADO Den Haag (5-1). De Ajacieden Lasse Schöne en Kasper Dolberg mogen zich volgende week ook in Denemarken melden.



Bij Wales keren Gareth Bale en Aaron Ramsey terug in de selectie van bondscoach Ryan Giggs. Bale haakte vorige maand in de aanloop naar het duel met Ierland geblesseerd af, Ramsey ging terug naar huis omdat zijn vrouw op het punt van bevallen stond. Zonder het topduo won de ploeg van Giggs met 1-0 in Dublin.

Middenvelder Matthew Smith, speler van FC Twente, zit ook bij de groep. Mogelijk kan Smith twee dagen na het duel met Denemarken al weer meedoen met zijn club tegen Go Ahead Eagles. Hij moet dan wel de oefeninterland van Wales tegen Albanië (20 november) overslaan.