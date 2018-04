Eriksen helpt Spurs langs Stoke City, rood voor Pröpper bij Brighton

De Deense spelmaker opende kort na rust de score, op aangeven van Dele Alli. Vijf minuten later bracht Mame Biram Diouf de thuisploeg, met Bruno Martins Indi en Erik Pieters in de basis, weer langszij.



In de 63ste minuut krulde Eriksen een vrije trap vanaf de linkerkant in één keer in het doel. Spits Harry Kane eiste de treffer op, maar ogenschijnlijk had hij de indraaiende bal van Eriksen niet meer beroerd. In de slotfase ontsnapte Tottenham twee keer aan de gelijkmaker. Xherdan Shaqiri knalde een vrije trap op de lat, Diouf verprutste een overtalsituatie voor het doel. De Senegalese aanvaller had drie ploeggenoten bij zich, maar schoot de bal recht in de voeten van de enige verdediger van Tottenham, Jan Vertonghen.