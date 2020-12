Eriksen mag jaar na komst weer weg bij Inter: ‘Hij past niet in onze plannen’

Teleurstellend jaarChristian Eriksen heeft zijn laatste wedstrijd voor Internazionale waarschijnlijk al gespeeld. De 28-jarige spelmaker is vanavond niet van de partij bij de uitwedstrijd tegen Hellas Verona vanwege de aanstaande geboorte van zijn tweede kind, maar in januari kan hij al op zoek naar een nieuwe club.

Dat zei Beppe Marotta, directeur van Internazionale, vanavond tegen Sky Sport Italia: ,,Ja, ik kan bevestigen dat Christian Eriksen op de transferlijst staat. Hij gaat vertrekken in januari. Hij past niet in onze plannen en heeft het moeilijk hier bij Inter. Ik denk dat het goed is als Christian vertrekt’", aldus de bestuurder.

De 28-jarige Deen werd halverwege vorig seizoen voor 27 miljoen euro weggekocht bij Tottenham Hotspur, maar kon bij de club uit Milaan eigenlijk geen moment overtuigen. Inter-coach Antonio Conte had in zijn spelsysteem geen vaste plek voor Eriksen, die dit seizoen in de Serie A ook nog maar tot 274 minuten is gekomen. In heel 2020 kwam Eriksen tot 38 wedstrijden voor Internazionale, waarin hij goed was voor slechts vier goals en drie assists.

Eerder speelde Eriksen jarenlang voor Ajax (32 goals en 65 assists in 163 wedstrijden) en Tottenham Hotspur (69 goals en 89 assists in 305 wedstrijden). De 103-voudig international van Denemarken staat nog wel tot medio 2024 onder contract bij Internazionale, maar de club uit Milaan lijkt bereid om het verlies te pakken en in januari dus over te gaan tot een verkoop.

