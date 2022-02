Eriksen op weg terug bij Brentford: ‘Twee dagen na hartstilstand wist ik al dat ik weer wilde voetballen’

Christian Eriksen (29) trainde maandag voor het eerst mee bij Brentford sinds hij er op de laatste dag van de transferperiode werd binnengehaald. Het duel tegen Manchester City van vanavond komt nog te vroeg, maar voor de Deen is het na zijn hartstilstand op het EK al een overwinning op zich. ,,Het was een geweldig gevoel te horen van de dokters dat ik alles zonder limiet zou kunnen doen.”

12 juni 2021 in het Parken-Stadion. Tijdens de wedstrijd tussen Denemarken en Finland zakt Christian Eriksen plots naar de grasmat. Heel de wereld houdt zijn adem in - het zal toch niet... Tot ieders opluchting geeft Eriksen op de brancard waarmee hij van het veld gedragen wordt al tekenen van leven. In de ambulance zegt Eriksen tegen verloofde Sabrina: ,,Ik zal nooit meer voetballen. No way.”

Volledig scherm Eriksen wordt gereanimeerd, de Deense spelers schermen hem af. © Pool via REUTERS

Bijna acht maanden later is Christian Eriksen weer voetballer. Met behulp van een defibrillator, een toestel dat zijn hart bij een nieuwe stilstand weer aan het kloppen moet krijgen. Het zorgde ervoor dat Eriksen niet langer bij Inter kon blijven - in Italië is een defibrillator verboden bij contactsporten - maar Premier League-club Brentford bood een uitweg. ,,Twee dagen na mijn hartstilstand wist ik al dat ik weer wilde voetballen”, vertelt Eriksen in het eerste interview op de clubkanalen. ,,Op het moment zelf zei ik natuurlijk van niet.”

,,Later die avond en de volgende dagen begon ik me te realiseren wat me overkomen was", gaat de Deen verder. ,,Ik onderging tests, stelde vragen aan de dokters en luisterde. Daarna ging het allemaal wat sneller: ik volgde een programma onder begeleiding van dokters, dat me moest klaarstomen om langzaamaan weer te voetballen. Intussen testten ze hoe mijn hart reageerde op fysieke trainingen. Gelukkig waren alle resultaten goed. Het was een geweldig gevoel te horen dat ik alles zonder limiet zou kunnen doen.”

En zo kan Eriksen zich weer volledig richten op z'n carrière, die op z'n 29ste allesbehalve afgelopen is. Het wordt interessant om te zien of-ie nog terugkeert op zijn beste niveau. Dromen doet hij alvast wel: Eriksen wil er volgende winter graag bij zijn op het WK in Qatar. Niemand die het hem niet gunt.

