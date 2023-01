Erling Haaland schittert met hattrick voor Manchester City en breekt record Ruud van Nistelrooij

De 22-jarige Noor opende in minuut 40 de score voor City. Vijf minuten na rust verdubbelde hij de voorsprong uit een strafschop. In de 54ste minuut maakte hij ook direct zijn derde van de middag, waarna Pep Guardiola besloot om zijn spits in de 60ste minuut al naar de kant te halen en de Argentijnse wereldkampioen Julián Álvarez nog een halfuur speeltijd te geven.



Het was voor Haaland al zijn vierde hattrick in negentien wedstrijden in de Premier League. Alleen Ruud van Nistelrooij kwam in het verleden ooit sneller tot vier hattricks, maar had daar als speler van Manchester United begin deze eeuw wel 65 wedstrijden voor nodig. Alan Shearer is de enige speler die ooit tot vijf hattricks in een Premier League-seizoen kwam, namens Blackburn Rovers in het kampioensjaar 1995/1996.