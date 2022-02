Erop of eronder voor Barcelona, Malen tegen Van Bronckhorst: de Europa League dendert door

Hoewel de gemiddelde tv-kijker vanavond met name de Nederlandse actie zal volgen in de Conference League, is er ook een niveautje hoger het nodige te beleven. Want: kan Barcelona een vroege Europese uitschakeling voorkomen? En kan Van Bronckhorst de voorsprong tegen Dortmund succesvol verdedigen?

18.45 uur: Lazio - Porto

De Portugezen verdedigen in Italië een 2-1 thuisoverwinning. Zonder uitdoelpuntenregel heeft Lazio niet genoeg aan 1-0; dan volgt een verlenging. De wedstrijd is belangrijk voor het Nederlandse voetbal, omdat Portugal, Nederland en wellicht zelfs Frankrijk momenteel in een strijd verwikkeld zijn om de plekken vier, vijf en zes op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Dat is de lijst die bepaalt hoeveel ploegen per land op welk Europees niveau mogen uitkomen.

18.45 uur: Olympiakos - Atalanta

Een Nederlands getint Atalanta won de spannende heenwedstrijd met 2-1. De ploeg van Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer overwinterde vorig jaar nog in de Champions League, maar stroomde dit seizoen via een derde plaats in de poule door naar de Europa League. Vorig jaar strandde de Italiaanse ploeg in deze ronde, maar tegen de Grieken hoopt Atalanta hun Europese avontuur een vervolg te kunnen geven.

Volledig scherm Teun Koopmeiners (r) is één van de drie Nederlanders die onder contract staat bij Atalanta. © EPA

21.00 uur: Napoli - Barcelona

Dit is dé kraker van deze Europa League-speelronde. Na het 1-1 gelijkspel vorige week in Camp Nou is Barcelona er veel aan gelegen de winst uit Napels mee terug te nemen naar Spanje. Met een uitschakeling zouden de Catalanen zich enigszins blameren, ondanks de statuur van de tegenstander van vanavond. Trainer Xavi ontving afgelopen weekend veel complimenten na de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd bij Valencia, maar die complimenten verdwijnen als sneeuw voor de zon bij een eventuele uitschakeling. De ploeg van de nog altijd geblesseerde Memphis Depay en de vorige week prima spelende Frenkie de Jong kan als het mis dreigt te gaan altijd nog stormram Luuk de Jong in het veld brengen. De Nederlander is dit seizoen met zijn doelpunten als invaller al vaker belangrijk gebleken voor Barcelona.

Volledig scherm Vorige week moest Luuk de Jong genoegen nemen met een korte invalbeurt in het treffen met Napoli. © EPA

21.00 uur: Rangers FC - Borussia Dortmund

Rangerstrainer Giovanni van Bronckhorst zei het vorige week al na de met 2-4 gewonnen uitwedstrijd in Dortmund: de euforie van toen is niets waard als die voorsprong vandaag niet wordt vastgehouden. Bovendien kwakkelt Rangers in de competitie: afgelopen weekend speelde de ploeg gelijk, waardoor het gat met Celtic is gegroeid tot drie punten. Dortmund, met oud-PSV’er Donyell Malen in de gelederen, heeft daarom de hoop alles behalve opgegeven. Door het schrappen van de uitdoelpuntenregel heeft de Duitse ploeg aan een 0-2 overwinning genoeg om een verlenging uit het vuur te slepen. Ze kregen deze week wel een fikse tegenvaller te verwerken: topspits Haaland bleek nog niet fit genoeg om mee af te reizen naar Schotland.