Espanyol boekt eerste uitzege, Cillessen zit mis bij slecht genomen penalty

Valencia kwam zes minuten na rust nog op voorsprong. Omar Alderete maakte zijn eerste goal voor Valencia door een indraaiende hoekschop van de Braziliaanse linkspoot Hélder Costa binnen te koppen. De ploeg van coach José Bordalás leek daarna het jaar af te gaan sluiten met een overwinning voor eigen publiek, maar in de slotfase van de wedstrijd sloeg Espanyol nog toe. In de 83ste minuut kregen de bezoekers uit Barcelona een strafschop, na een overtreding van Hugo Duro die daarvoor zijn tweede gele kaart kreeg. De bal ging op de stip en spits Raúl de Tomás ging vol vertrouwen achter de bal staan. De strafschop van de 27-jarige spits uit Madrid was heel slecht genomen, maar toch kon Jasper Cillessen het schot dwars door het midden niet stoppen. Cillessen stopte nu tien van de 48 strafschoppen als keeper van NEC, Ajax, FC Barcelona, Valencia en Oranje.



Tot overmaat van ramp voor Cillessen en Valencia won Espanyol ook nog in Mestalla, want in de 88ste minuut maakte Javi Puado de winnende 1-2. Puado kopte raak uit een voorzet van de debuterende invaller Jofre Carreras. Die 20-jarige Spanjaard had ook al de strafschop versierd waar de 1-1 uit viel.

Espanyol won in januari 2020 voor het laatst een uitwedstrijd in La Liga. De club uit Barcelona staat nu negende met 26 punten, Valencia staat op de achtste plaats met 28 punten. Bij een zege was Valencia naar de vierde plaats in La Liga geklommen. Daar staat nu het verrassend presterende Rayo Vallecano, dat vorig seizoen via de play-offs terugkeerde naar La Liga. Espanyol werd vorig seizoen kampioen op het tweede niveau van Spanje, Real Mallorca eindigde met een minder doelsaldo ook op 82 punten en promoveerde ook rechtstreeks.

Op zondag zijn er nog zes wedstrijden in La Liga, op maandagavond worden de resterende drie duels in speelronde 19 gespeeld. Veel clubs in Spanje hebben te maken met besmette spelers. Zo mist FC Barcelona liefst zeven spelers door corona, terwijl kampioen Atlético Madrid en koploper Real Madrid vijf spelers moeten missen.

Cillessen keepte op 16 november in de cruciale interland tegen Noorwegen (2-0 winst) zijn 61ste interland, nadat Justin Bijlow geblesseerd was geraakt op de training bij Oranje. De 32-jarige doelman uit Groesbeek had in de dertien maanden daarvoor niet gekeept. Hij zou ondanks een moeizaam seizoen wel meegaan naar het EK, maar liep een coronabesmetting op en werd door bondscoach Frank de Boer vervangen door Marco Bizot.

