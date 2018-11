Espanyol laat na om naast Barça te komen

Superclasico Boca Juniors en River Plate in evenwicht bij eerste finale Copa Libertado­res

21:54 De eerste confrontatie in de finale van de Copa Libertadores tussen de Argentijnse rivalen Boca Juniors en River Plate is vanavond in La Bombonera in Buenos Aires geëindigd in een 2-2 gelijkspel. De return is op zaterdag 24 november in Estadio Monumental van River Plate.