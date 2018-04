Europa ziet niets in uitbreiding WK 2022

,,We zijn al heel flexibel geweest door ervoor te zorgen dat het WK 2022 in de winter gespeeld kan worden. We zijn niet bereid om onze kalender verder aan te passen voor uitbreiding van het WK 2022'', zei voorzitter Lars-Christer Olsson van de verenigde Europese liga's, waaronder Nederland. Jacco Swart, voorzitter van de Eredivisie CV, is zelfs bestuurslid van het overlegorgaan.



Vanwege de extreme hitte in de zomer in Qatar is het mondiale toernooi verschoven naar de maanden november en december, waardoor ingrijpende aanpassingen nodig zijn in de competities in Europa.