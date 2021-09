Europees kampioen Italië struikelt weer; ruime zeges voor Duitsland, België en Spanje

België had in eigen huis geen moeite met Tsjechië, op het afgelopen EK nog de beul van Oranje. In zijn 100ste interland tekende Romelu Lukaku al vroeg voor de 1-0, daar kwamen later goals van Eden Hazard en de vlak daarvoor ingevallen Alexis Saelemaekers bij. Onze zuiderburen gaan met dertien uit vijf nu soeverein aan kop in Groep E.

Volledig scherm © AP Duitsland speelde thuis tegen Armenië en had het verschil voor rust al overtuigend gemaakt. Serge Gnabry (tweemaal), Marco Reus en Timo Werner zorgden voor een ruststand van 4-0. In de tweede helft werd daar nog twee goals aan toegevoegd door de koploper van Groep J: de 5-0 van Jonas Hoffmann en de 6-0 van Karim Adeyemi. Ook de Spanjaarden wonnen simpel. Door goals van José Gaya, Carlos Soler, Ferran Torres en Pablo Sarabia (foto, tweemaal) werd Georgië met 5-0 aan de kant geschoven. Met tien uit vijf staat Spanje nu eerste, maar Zweden (negen uit drie) doet het vooralsnog beter.

Dan Italië, dat na het gewonnen EK niet meer bepaald op een roze wolk zit. Een paar dagen geleden bleef het thuis tegen Bulgarije op 1-1 steken, nu werd het in Basel 0-0. Jorginho (die in de gewonnen EK-finale tijdens de strafschoppenserie ook faalde) miste een pingel namens de Zuid-Europeanen. Met elf uit vijf staat de ploeg van Roberto Mancini nog wel bovenaan.

Voor het Griekenland van bondscoach John van 't Schip (1-1 bij Kosovo) was er een domper, al helemaal omdat de gelijkmaker van het thuisland diep in blessuretijd viel. Namens de Grieken scoorde FC Utrecht-aanvaller Anastasios Douvikas. Polen had mede dankzij twee goals van Robert Lewandowski geen moeite bij San Marino (1-6), terwijl Roemenië met 2-0 won van Liechtenstein.

Hattrick Bale

Eerder op de avond was Gareth Bale goud waard voor Wales: in blessuretijd bezorgde hij zijn land de overwinning tegen Belarus. De aanvoerder zorgde met een laat doelpunt, zijn derde in de wedstrijd, voor de 2-3 zege in het duel dat werd gespeeld in het Russische Kazan. Wales staat in groep E derde met 6 punten uit drie wedstrijd. België gaat aan de leiding met 10 punten uit vier duels. Tsjechië heeft 7 punten uit vier wedstrijden.

Engeland heeft in groep I ook de vijfde wedstrijd gewonnen. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate versloeg het zwakke Andorra met 4-0. Drie dagen eerder zegevierde de EK-finalist eveneens met 4-0 over Hongarije. Tegen Andorra kwamen Jesse Lingard (twee), Harry Kane en Bukayo Saka tot scoren. Engeland leidt in de poule met 15 punten, gevolgd door Albanië met 9 punten. De nieuwe nummer 2 won in Elbasan met 1-0 van Hongarije door een treffer van Armando Broja. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Hij deelde vier gele kaarten uit, waarvan drie aan de thuisploeg.

