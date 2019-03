Europese clubs zien niets in ideeën Infantino

De brief, in handen van de Süddeutsche Zeitung, zet de FIFA-plannen onder druk. FIFA-baas Gianni Infantino hoopt dat de voorstellen - een mondiale Nations League en uitbreiding van het WK voor clubs - deze week op het FIFA-congres in Miami worden geaccepteerd, maar een nieuw “club-WK” lijkt hoe dan ook nog ver weg. Hoe het toernooi eruit komt te zien is ook nog onduidelijk, al liet Infantino eerder doorschemeren tussen 17 juni en 4 juli 2021 24 teams tegen elkaar te willen zien strijden. Acht clubs zouden Europa moeten vertegenwoordigen, maar Ajax, Bayern München, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United en initiator van de brief Juventus zijn daar in elk geval niet bij.



Eerder liet UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin al weten tegen de FIFA-plannen te zijn. Ceferin was opvallend fel in zijn speech in februari dit jaar op het congres van de UEFA in Rome, met Infantino als een van zijn toehoorders in de zaal.



,,Respect betekent dat je je vrienden, familie, collega’s, baas en partner het vertelt als je het niet met ze eens bent; als je denkt dat ze verkeerd zitten. Het zijn vaak de ja-knikkers die de ondergang van hun leider inleiden’’, zei Ceferin. ,,Door de FIFA te vertellen dat we het niet eens zijn met hun huidige voorstellen wat betreft een mondiale Nations League en het WK voor clubs, tonen we respect voor hen en voor het voetbal. Het spel waar we allemaal van houden en dat we moeten beschermen. We hopen dat de FIFA ook ons respecteert door te luisteren naar onze meningen’’, zei Ceferin. ,,De UEFA en het Europese voetbal verdienen het om gerespecteerd te worden.’’