Europese topcompetities voelen niets voor hervormingen Champions League

De UEFA is verder van plan clubs plaatsen voor de Champions League toe te kennen op basis van eerdere coëfficiënten die zijn bepaald op basis van eerdere prestaties in Europa, en dus niet op basis van prestaties in de nationale competitie. Grotere Europese clubs zijn daardoor sneller verzekerd van deelname, ook als ze het een keer slecht doen in eigen land. De UEFA lijkt de grote clubs, die vorig jaar dreigden met de oprichting van een Super League, daarmee tegemoet te willen komen.