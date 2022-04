Everton boekt zonder Van de Beek belangrijke zege in degradatiestrijd op pover ManUnited

Ant­werp-fans nemen opblaaspe­nis mee naar uitduel en zingen liedjes over Marc Overmars

Fans van Antwerp FC hadden zaterdag een opblaaspenis mee de tribunes opgenomen voor het uitduel met OH Leuven. Ook zongen ze enkele liedjes over Marc Overmars (,,Marc, mag ik je foto? En doe er ook een dickpic bij”), zo was te zien op social media.

3 april