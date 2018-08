Everton en Stekelenburg bekeren verder, Newcastle sensationeel ten onder

In tegenstelling tot Everton liet Newcastle United zich wel verrassen door een ploeg dat op een lager niveau actief is. Daryl Murphy noteerde namens Nottingham Forest (Championship) al na twee minuten de 1-0 in eigen huis en dat leek lange tijd ook de enige treffer te zijn. Tot de 92ste minuut. Salomon Rondon leek zijn ploeg voor een domper te behoeden door de 1-1 te noteren. Niets was minder waar. The Magpies waren nog amper klaar met juichen of aan de andere kant lag de bal er alweer in.

Matty Cash kroonde zich tot held van de avond door in de 94ste minuut de 2-1 te noteren en Newcastle United uit de Carabao Cup te knikkeren. Gil Bastiao Dias zorgde in de absolute slotfase ook nog voor de 3-1.