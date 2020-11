Everton heeft Rodriguez terug: ‘Weet niet of hij 100 procent fit is, maar we hebben hem nodig’

Zonder Rodriguez verloor Everton zondag met 2-1 van Newcastle United. Uit de laatste drie duels behaalde de club maar één punt, waardoor Everton de koppositie kwijtraakte en inmiddels op de vierde plaats staat.

Rodriguez, die de afgelopen transferperiode overkwam van Real Madrid, is met drie doelpunten en drie assists in zes competitiewedstrijden voorlopig van grote waarde voor Everton. ,,Ik weet niet of hij 100 procent fit is, maar we hebben hem nodig. Fysiek is hij in orde”, aldus Ancelotti.