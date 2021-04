Everton laat dure punten liggen, West Ham naar vierde plaats

Everton blijft op de achtste plaats staan in de Premier League, maar de verschillen blijven klein. West Ham United deed uitstekende zaken door met 2-3 te winnen bij Wolverhampton Wanderers. De ploeg van David Moyes klom daarmee van de zevende naar de vierde plaats, over Tottenham Hotspur, Liverpool (beiden 49 punten) en Chelsea (51 punten) heen. Chelsea verloor zaterdag zeer verrassend met 2-5 van het al bijna gedegradeerde West Bromwich Albion. West Ham United kwam op een 0-3 voorsprong in Molineux via Jesse Lingard (‘6), Pablo Fornals (‘14) en Jarrod Bowen (‘38), maar door goals van Leander Dendoncker (‘44) en Fabio Silva (‘68) werd het nog spannend in Wolverhampton. De drie punten gingen echter mee naar Londen. West Ham is nu de hoogst geplaatste club uit Londen. De laatste keer dat The Hammers ook zo eindigden was in 1986.



De vijfde, zesde en zevende plaats betekenen een plek in de Europa League. Everton speelde in 2017 voor het laatst Europees voetbal, maar deed het toen onder Ronald Koeman slecht in de Europa League tegen Atalanta en Olympique Lyon. In 2005 werd Everton vierde, maar verloor het in de voorronde van de Champions League van de latere halve finalist Villarreal.