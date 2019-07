Everton presenteert plannen voor nieuw stadion aan rivier Mersey

Everton, dat in 1878 werd opgericht, speelt al sinds 1892 op Goodison Park. Daarvoor speelde de club enkele jaren op Anfield, dat nu al meer dan honderd jaar de thuishaven is van rivaal en naaste buurman Liverpool FC. Op Goodison Park is nu plek voor 39.220 toeschouwers, maar dat zal in het nieuwe onderkomen flink omhoog gaan. In het eerste ontwerp is er plaats voor 52.000 toeschouwers, maar dit kan worden uitgebreid naar 62.000 plekken.



Supporters mogen nu hun mening geven. Everton gaat een ‘roadshow’ houden om te horen wat de fans van het plan vinden en welke verbeterpunten er zijn. Ze kunnen dat ook online laten weten. Het moet voor het einde van dit jaar leiden tot een definitief ontwerp.



De bouw van het stadion zal naar verwachting drie jaar in beslag nemen vanaf het moment dat al het papierwerk is afgerond. Everton hoopt vanaf het seizoen 2023/2024 in het nieuwe stadion te kunnen spelen.