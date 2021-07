‘Everton-speler Sigurdsson leeft na arrestatie rond zedenzaak ondergedoken in safehouse’

Omdat het onderzoek volop loopt, is zijn naam nog niet officieel naar buiten gebracht, maar IJslandse media hebben inmiddels bevestigd gekregen dat het gaat om 78-voudig international Gylfi Sigurdsson. Om juridische redenen wordt die naam in Engelse media niet genoemd.

Everton zelf bevestigde dat het een speler uit de A-selectie heeft geschorst. ,,Everton kan bevestigen dat het een speler van het eerste team op non-actief heeft gezet in afwachting van een politieonderzoek. We werken samen met de autoriteiten en geven verder geen commentaar.” Ook de IJslandse voetbalbond geeft geen verdere commentaar op de zaak.

Sigurdsson zou vrijdagavond in Manchester zijn gearresteerd op verdenking van seksuele intimidatie van een minderjarige. Dat de IJslands international in de oefenpartij tegen Blackburn Rovers ontbrak én zijn vrouw Alexandra Ivarsdottir prompt haar Instagram-account wiste, versterkten alleen maar de geruchten.

De IJslander, die alles heeft ontkend, is volgens IJslandse en Engelse media ondergebracht in een safehouse, dat in afwachting van de resultaten van het onderzoek ter beschikking wordt gesteld door Everton.