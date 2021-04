Everton wint na 25 jaar weer eens bij Arsenal na pijnlijke blunder Leno

Terwijl duizenden Arsenal-fans zich buiten het Emirates Stadium hadden verzameld om te protesteren tegen de Amerikaanse clubeigenaar Stan Kroenke en diens rol bij de plannen voor de Super League, konden de spelers binnen nauwelijks een vuist maken tegen Everton, dat al vijf competitiewedstrijden niet had gewonnen. Een voorzet van Richarlison een kwartier voor tijd ging door de benen van de Duitse doelman en via een van de benen in het doel. Het betekende de winnende goal in Londen, ook omdat Everton-keeper Jordan Pickford in de 93ste minuut nog een prachtige redding verrichte.



Richarlison leek in de 52ste minuut nog een strafschop te hebben veroorzaakt met een overtreding. Na bestudering van de beelden bleek Nicolas Pépé van Arsenal echter nipt buitenspel te staan, al was daar in Engeland weer veel discussie over.