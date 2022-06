Ex-captain Russisch voetbalelftal keert zich tegen Poetin: ‘Misschien beland ik in de cel of word ik vermoord’

Igor Denisov (38) heeft zich voorlopig als meest prominente Russische (ex-)sporter die nog in het land woont, openlijk uitgesproken tegen president Vladimir Poetin. Met gevaar voor eigen vrijheid of zelfs zijn leven, beseft hij zelf. Denisov is de gewezen kapitein van het Russische voetbalelftal en speelde bij het Zenit van Dick Advocaat dat in 2008 de UEFA Cup won.

Denisov deed dat in een interview op het YouTube-kanaal Nobel, van de Armeens/Russische sportjournalist Nobel Arustamyan. ,,Misschien beland ik in de cel of word ik vermoord vanwege deze woorden, maar ik zeg het zoals het is”, zegt Denisov.

Denisov vertelt dat hij een brief aan president Poetin heeft geschreven, met het verzoek om de oorlog te stoppen. ,,En tijdens de derde of vierde dag van de oorlog heb ik een videoboodschap opgenomen. Ik ging op mijn knieën om vrede te vragen. Ik heb de video overal aangeboden, maar helaas wilde geen enkel medium het uitzenden.”

Met zijn uitspraken loopt Denisov gevaar. Enkele maanden geleden nam het Russische parlement een wet aan, waarin gevangenisstraffen tot vijftien jaar kunnen worden opgelegd voor mensen die ‘nepnieuws’ verspreiden of op een andere manier de inval in Oekraïne in diskrediet brengen. Denisov beseft dat hij zichzelf in gevaar brengt met zijn uitspraken tegen de oorlog. ,,Ik ben een beetje bang nu. Maar ik moet dit gewoon zeggen. Ik ga me niet verbergen.”

Quote Ieder van ons die zich niet verzet, is schuldig Igor Denisov

,,Deze gebeurtenissen zijn rampzalig, het is verschrikkelijk”, zegt Denisov, die tussen 2012 en 2016 aanvoerder was van Rusland. De gewezen middenvelder speelde 54 interlands en speelde naast Zenit ook voor Dinamo Moskou en Lokomotiv Moskou, de twee andere grote clubs in Rusland, voordat hij in 2019 zijn carrière beëindigde.

Speciale militaire operatie

Vanwege de oorlog, die eind februari begon, worden Russische sportploegen geweerd van internationale toernooien. Denisov noemt dat een correct besluit. ,,Ieder van ons die zich niet verzet, is schuldig. Door deze boycot kunnen we anderen overtuigen dat de oorlog verkeerd is.”

Omwille van de censuur en gerechtelijke vervolgingen hebben nog maar heel weinig Russische bekendheden zich uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. Russische media mogen de termen ‘oorlog’ en ‘invasie’ niet gebruiken in hun berichtgeving, het Kremlin heeft het steevast over een ‘speciale militaire operatie’.