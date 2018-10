Ex-keeper Liverpool: 'Hoeveel mensen ik heb gedood? Geen idee'

De 60-jarige Grobbelaar, die bij Liverpool liefst 13 prijzen won in 14 jaar, heeft het volgens The Guardian zichtbaar moeilijk als hij moet denken aan de eerste keer dat hij een man doodschoot.



,,Het was in de schemering. Zodra de zon onder gaat, zie je de schaduwen in de bosjes. Je kan niet veel zien, maar je ziet het oogwit. It's you or them. Je schiet, je laat je vallen en er klinken overal schoten. Je hoort dat een collega is geraakt. Je fluit om te zorgen dat ze stoppen met praten, omdat we er dan allemaal aan gaan. Als het vuurgevecht voorbij is, zie je overal lichamen liggen. De eerste keer dat ik dat zag, ging ik over mijn nek. Hoeveel mensen ik heb gedood? Ik kan het je niet vertellen. Het waren er veel. Daarom leef ik alleen voor vandaag. Ik kan mij alleen verontschuldigen voor het verleden. Ik kan het niet veranderen."