Ex-speler Real en voormalig privéarts Maradona opgepakt bij ontmanteling Colombiaans drugsnetwerk

De Spaanse politie heeft een netwerk van drugssmokkelaars ontmanteld dat gespecialiseerd was in de vermenging van opgeloste cocaïne met karton. De ontmanteling leidde tot de arrestatie van de Colombiaanse voormalige profvoetballer Edwin Congo en diens landgenoot Mauricio Vergara, de voormalige privéarts van Diego Maradona.

Vergara raakte destijds bekend omdat hij de arts was die Maradona van zijn overgewicht moest zien af te helpen. Het is niet de eerste keer dat hij in opspraak komt. Eind 2002 werd hij op de luchthaven van de Colombiaanse stad Cali al aangehouden toen hij in bezit was van twee kilo cocaïne. Volgens de onderzoekers was de kliniek van Vergara in Madrid deze keer het hoofdkwartier van het netwerk.

De politie nam één ton cocaïne in beslag.

Tijdens het onderzoek naar de activiteiten van Vergara ontdekten de speurders dat de bende cocaïne importeerde vanuit Colombia, door het in kleine hoeveelheden van maximaal honderd gram te mengen met karton, als verpakking voor handelswaar. Het karton werd gedrenkt in opgeloste cocaïne, waarna beide bestanddelen niet meer van elkaar te onderscheiden waren. Eens aangekomen in Europa, werd de drug in een laboratorium gerecupereerd met behulp van een ingewikkeld chemisch proces.

In januari werd er een ton cocaïne van de bende in beslag genomen in Bulgarije. De drugs waren opgelost in 6.600 kartonnen verpakkingen waarin limoenen en ananassen zaten. De lading kwam in Bulgarije aan vanuit Griekenland en had Colombia als land van oorsprong.

Handel in smaragden

In het onderzoek dat zich uitstrekt over meerdere landen werden in totaal al achttien mensen aangehouden in Spanje, Colombia, Bulgarije en Nederland. Gisterochtend werd zo Edwin Congo gearresteerd in zijn woning in Madrid. Na ondervraging mocht hij weer weg. ,,Ik ben onschuldig en heb met deze zaak helemaal niets te maken”, vertelde hij tegen de Spaanse televisiezender La Sexta, waarvoor hij werkzaam is. Hij is mede-presentator van de sportshow ‘El Chiringuito de Jugones’. Daarentegen gaf de ex-speler van onder meer Real Madrid wel toe handel in smaragden te drijven met enkele betrokkenen in deze zaak.

Congo speelde zeventien interlands voor Colombia. Hij streek in 1999 bij Real Madrid neer, maar kwam nooit voor de hoofdmacht van de ‘Koninklijke’ in actie. Hij kwam uit voor Real Valladolid, Vitoria Guimaraes, Toulouse en Levante. In 2009 nam hij afscheid als profvoetballer.

De operatie werd uitgevoerd met hulp van de Colombiaanse, Bulgaarse en Nederlandse politie. In Nederland is zo 1.200 kilo geperst karton en meer dan 1.000 liter aan chemische producten, die nodig zijn voor de extractie van de cocaïne, in beslag genomen.

