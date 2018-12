Ex-VVV’er Thy dompelt Koeman-loos Fenerbahçe in rouw

Voetbal­reis­jes zijn in trek: wat zijn de beste bestemmin­gen?

15:36 Razend populair: voetbaltripjes. Naar welke club kun je het best met je vrienden, je vader of de kinderen? Moet je inderdaad naar Barcelona of is er dichter bij huis ook wat leuks te beleven? Voetbalverslaggever Sjoerd Mossou deelt al zijn geheimtips.