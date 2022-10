Extra zorgen voor Ajax: Napoli heeft man van 70 miljoen Victor Osimhen weer terug

Trainer Luciano Spalletti wilde tijdens een afsluitende persconferentie voor het vierde groepsduel nog niet zeggen of Osimhen aan de aftrap verschijnt. De verwachting is dat hij voorzichtig is met zijn aanvaller en hem nog even buiten zijn basisformatie houdt.

Napoli is halverwege de groepsfase nog zonder puntenverlies. De huidige koploper van de Serie A leidt poule A met 9 punten en een overtuigend doelsaldo van 13-2. Liverpool volgt met 6 punten en Ajax heeft 3 punten. Rangers FC is nog puntloos.

Napoli kan zich in het thuisduel met Ajax al kwalificeren voor de achtste finales. ,,Dat is zeker de bedoeling”, zei Spalletti. ,,Maar laten we nu niet gaan rekenen. Daar zijn we misschien nog niet goed genoeg voor. Laten we vooral zo doorgaan. Ajax zal zeker reageren na onze wedstrijd van vorige week. Wij moeten gewoon zo doorgaan en met honger blijven spelen. Dan moet het goed komen in een vol stadion.”