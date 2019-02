FA geeft Klopp boete van 52.000 euro

De Boer klaar voor debuut bij Atlanta: ‘Groep oogt scherp’

15:47 Frank de Boer staat voor zijn officiële debuut bij Atlanta United. De 48-jarige trainer speelt in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag met zijn Amerikaanse ploeg in Costa Rica tegen Herediano, in de achtste finales van de Concacaf Champions League. ,,We hebben een heel goede voorbereiding gehad en de groep oogt scherp’', zegt De Boer. ,,Natuurlijk kan het nog beter, maar iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen.’'