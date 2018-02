FA klaagt West Ham aan voor overtreden anti-dopingregels

Franse club Guingamp strikt zoon Drogba

20 februari Bij de club waar zijn vader Didier (39) ooit furore maakte, hoopt Isaac Drogba zijn eerste stappen als profvoetballer te zetten. De zeventienjarige zoon van de voormalig topspits Didier Drogba heeft een contract getekend bij de Franse club En Avant de Guingamp, dat uitkomt op het hoogste niveau in de Ligue 1. Isaac werd geboren in Frankrijk en is net als zijn beroemde vader spits.