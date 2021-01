FA openbaart WhatsApp-berichten Trippier: zo overtrad de Engelsman de gokregels

Trippier maakte in de zomer van 2019 voor 22 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid. De international van Engeland zou zijn vrienden vooraf op de hoogte hebben gehouden en die vrienden zetten zodoende geld in op een transfer van Trippier, die op die manier de gokregels zou hebben overtreden. De Engelsman kreeg daarop een schorsing van tien wedstrijden aan zijn broek plus een boete van 77 duizend euro. Atlético vond dat de club daarmee buitenproportioneel werd benadeeld en stapte naar de FIFA. In Madrid vonden ze immers dat zij niets met de zaak te maken hadden en dat Trippier alleen geschorst zou moeten worden voor wedstrijden van het Engelse nationale team. In afwachting van verder onderzoek werd de schorsing van Trippier dan ook opgeschort , maar de FA kwam dinsdag met nieuw bewijsmateriaal.

WhatsApp

,,Het gaat gebeuren", zo valt er te lezen in een WhatsApp-gesprek tussen Trippier en zijn vrienden (in het document aangeduid als OH en MB), dat openbaar is gemaakt door de Engelse voetbalbond. Daarmee zou de Engelsman het seintje richting zijn vrienden hebben gegeven om geld in te zetten. ,,100 procent zeker Tripps?", vroeg een vriend hem nog. ,,Ja, maat. Geef me niet de schuld als er iets misgaat, maar het kan niet meer anders. Ze (Tottenham Hotspur) moeten verkopen", zo luidde het antwoord van de international.



Nadat Trippiers vriend heeft ingezet, stuurde hij nog een appje: ,,Ik kon er maar een klein beetje op inzetten. Ze beperkten de weddenschappen enorm. Houd me op de hoogte vriend.” Trippier antwoordde daarop: ,,Geen zorgen maat!”



Uiteindelijk werd de deal definitief en dat leverde de vrienden van Trippier duizenden euro's op. De Engelse international zelf deed de appjes af als een onderling grapje, maar de FA ziet de humor niet in van de zaak en wil met het nieuwe bewijs ervoor zorgen dat Trippier alsnog tien weken vanaf de zijkant zal moeten toekijken. Het laatste woord is aan de FIFA.