FA wil alsnog een straf voor Mourinho

Na bestudering van het vonnis, dat 31 oktober werd voltrokken en woensdag werd gepubliceerd, besloot de FA in beroep te gaan. Volgens de Engelse bond verdient de Portugees wel degelijk een straf voor zijn tirade vorige maand kort na afloop van de spectaculaire wedstrijd tegen Newcastle United (3-2 winst van ManUnited na achterstand van 0-2).



In het Portugees reageerde Mourinho zich richting een camera flink af. Na bestudering van de tv-beelden besloot de FA hem in staat van beschuldiging te stellen. Volgens de tuchtcommissie zat Mourinho echter niet fout met zijn uitbarsting. ,,Hij vierde de overwinning en zijn uitlatingen waren niet gericht tegen een persoon in het bijzonder'', zo luidde onder meer de onderbouwing van het vonnis. De FA vindt echter dat Mourinho wel degelijk te ver is gegaan in zijn verbale uitval.