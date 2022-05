Faillissement dreigt voor Chelsea: ‘De club verdwijnt als de verkoop niet eind deze maand is afgerond’

Diverse partijen toonden de laatste weken interesse in aandelen de Londense topclub, maar zullen zich na de verhoogde prijs flink achter de oren krabben. Onder meer de Amerikaanse zakenman Todd Boehly zou in de markt zijn. Daarbij is echter wel haast geboden. De speciale licentie waaronder de topclub nu mag opereren, loopt aan het einde van deze maand af. Een nieuwe licentie is noodzakelijk om komend seizoen in de Premier League uit te mogen komen. ‘De club dreigt te verdwijnen als de verkoop niet deze maand is afgerond’, schrijft Sky Sports.